Bettona scommette di nuovo sul teatro. E lancia la nuova stagione dell’Excelsior

Dopo il successo della prima stagione in collaborazione con lo Stabile dell’Umbria, Bettona rilancia la scommessa con il grande teatro e annuncia la nuova stagione dell’Excelsior, sempre d’intesa con Tsu. "Riconfermiamo investendo ancora di più sulla programmazione che arriva a ben sette spettacoli, toccando diversi generi – dice il sindaco Valerio Bazzoffia – Per questo, il Comune si è dotato di un nuovo regolamento di sponsorizzazioni per aprire un bando pubblico destinato a chiunque (aziende, associazioni e privati) voglia sostenere un progetto così importante per la comunità". La stagione si apre mercoledì 13 dicembre con “Family“ ideato, scritto e diretto da Gipo Gurrado in un nuovo tassello della sua indagine in parole e musica delle nevrosi e disfunzionalità di oggi. Domenica 17 dicembre Pino Menzolini e Federico Gili portano sul palco dell’Excelsior “La favola di Natale“ di Giovannino Guareschi, martedì 30 gennaio Alessandro Benvenuti (nella foto) alla guida di un ricco cast è “Falstaff a Windsor“ liberamente tratto da Le allegre comari di Windsor di Shakespeare con adattamento e regia di Ugo Chiti. La stagione prosegue giovedì 22 febbraio con “Tradimenti“ di Harold Pinter, con traduzione di Alessandra Serra e la regia di Michele Sinisi, protagonista in scena con Stefano Braschi e Stefania Medri, il quinto appuntamento punta sulla nuova danza, venerdì 15 marzo, con il Balletto Teatro di Torino in due coreografie: “Sista“ di Simona Bertozzi e “Play_Bach divertissiment“ di Manfredi Perego. E ancora, martedì 16 aprile c’è “Sulla morte ma senza esagerare“ ideato e diretto da Riccardo Pippa, omaggio alla poetessa polacca Wisława Szymborska, il finale, venerdì 10 maggio, sarà con “Cammelli a Barbiana. Don Lorenzo Milani e la sua scuola“, di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia. Biglietti in vendita da martedì 5 dicembre.