Benvenuti nella città dello sport. Un tifernate su tre fa attività fisica

A Città di Castello un tifernate su tre scende in campo, in palestra, per strada o in piscina per fare sport. Si consolida anche nel 2023 il primato inedito di una comunità appassionata di sport con 14mila praticanti impegnati a livello agonistico o amatoriale in una delle circa 40 discipline fruibili nel territorio attraverso oltre 100 società. I numeri del bilancio dell’attività 2023 dell’assessorato comunale dello sport evidenziano che nei 12 mesi appena trascorsi, gli impianti sportivi, 37 di propria competenza (stadi, palazzetti, palestre e strutture diverse del territorio comunale come le piscine comunali e la pista d’atletica) hanno registrato, infatti, 242mila presenze di utenti, per 29 mila ore, con 6 mila 536 giorni complessivi di apertura, "un arco di tempo di gran lunga superiore rispetto al passato. Il comune – spiega l’assessore allo sport, Riccardo Carletti – sostiene lo sviluppo delle attività sportive e ricreative e del tempo libero, anche nelle sue forme spontanee".

Carletti parla inoltre delle tariffe che, seppur riviste anche a seguito dell’aumento dei costi energetici, "permettono l’accesso a costi agevolati, con la conferma ad esempio della riduzione tariffaria del 50% per le attività praticate dai cittadini minori di 18 anni" e ricorda che "nel primo semestre 2023 si è assistito ad un incremento da parte di quasi tutte le società e associazioni sportive del territorio". Le diverse discipline e quindi le differenti tipologie di utenza sono state supportate nell’utilizzo dei 37 impianti sportivi di competenza comunale, la cui gestione è affidata a vari soggetti (65 le autorizzazioni all’uso stagionale degli impianti sportivi). Tra gli impianti, quelli di tennis sono stati interessati da lavori di manutenzione "e si è provveduto alla sostituzione della copertura dell’impianto e al rifacimento dei piani di gioco e dell’impianto elettrico". Il complesso dello stadio comunale Bernicchi, antistadio Agostinelli e il campetto sono stati utilizzati non solo per finalità sportive, ma anche per la festa rionale di San Giacomo o per la tappa del campionato di italiano droni (giugno) e la riedizione di "Giochi senza Frontiere". L’impianto in erba artificiale è stato sottoposto a migliorie tecniche "e sarà utilizzabile fino al 12 settembre 2024, scadenza della sua omologazione", precisa Carletti che conclude: "Il nuovo anno ci vedrà impegnati nel consolidare e migliorare i risultati raggiunti. Il 2024 sarà anche l’anno di importanti interventi strutturali sulle piscine comunali, sul campo in sintetico Agostinelli e sul ciclodromo Renato Amantini".