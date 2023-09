Bentornati Primi d'Italia a Foligno: Oggi Evento con Cabrini

E’ il giorno del taglio del nastro dei Primi d’Italia. L’appuntamento è alle 18.30 a Largo Carducci, dove il presidente di Epta Confcommercio Umbria, Aldo Amoni, darà il via alla kermesse insieme al campione del mondo Antonio Cabrini. Città in festa e in fermento, dunque, grazie ai 16 villaggi del gusto. Tra questi anche quello marchigiano, ospitato nella taverna del Rione Spada, e presentato a Porto Sant’Elpidio nei giorni scorsi in conferenza stampa. Il primo appuntamento di oggi sarà alle 15.30 con l’inaugurazione de "I Primi d’Italia junior", villaggio a cura della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno: aprirà le sue porte a Palazzo Candiotti per consentire ai bambini attraverso una serie di laboratori, di ‘mettere le mani in pasta’ scoprendo la gioia del cucinare e del mangiar bene. Anche quest’anno torna la straordinaria collaborazione con i ‘44 gatti’, cartoon che animerà l’Area Kids. Alle 16.00 il laboratorio ‘Le tagliatelle’, a cura della Federazione Italiana Dettaglianti dell’Alimentazione. Alle 17 quello sugli ‘Strangozzi’ a cura dell’associazione Eat Umbria. Alle 18 ‘La pasta colorata’ a cura della Federazione Italiana Dettaglianti dell’Alimentazione. Dalle 16 via a mostre, mercati e villaggi tutti a ingresso libero. In quel momento prenderà il via l’immancabile "Boutique della pasta". Confagricoltura e Assoprol propongono invece il Villaggio dell’olio umbro a piazza San Domenico. Alle 16 al via anche le Food Experience (10 euro - prenotazione obbligatoria) all’Auditorium Santa Caterina. Grande esordio con il Raviolo ripieno per l’Emilia Romagna. Alle 20 l’assegnazione del Premio "Primi d’Italia".