Bentornata Contessa. Collaudi completati. La Statale riapre domenica

Sono in atto gli ultimi ritocchi per il cantiere della ’Contessa’, con la Statale tra Umbria e Marche ormai è vicinissima alla riapertura alla normale circolazione, al momento fissata per domenica sera. Ieri pomeriggio, infatti, Anas ha eseguito le prove di carico previste nell’ambito delle operazioni di collaudo statico sul nuovo viadotto della strada statale 452.

Sei mezzi pesanti a pieno carico (56 tonnellate ciascuno) sono stati posizionati in tre diverse configurazioni, in modo tale da consentire agli ingegneri di raccogliere i dati e monitorare la reazione della struttura. Il collaudo è andato a buon fine, con le attività che hanno confermato la congruità di tutti parametri strutturali previsti dal progetto. Come detto, ora stanno per essere ultimati i dettagli finali: sarà realizzata la segnaletica orizzontale e verticale, e contemporaneamente la galleria subirà gli ultimi interventi, come il completamento degli impianti di ventilazione, rilevamento incendi, illuminazione e segnaletica luminosa.

Nel pieno rispetto del cronoprogramma, la riapertura al traffico è prevista entro la serata di domenica 17 dicembre. Un’ottima notizia per la città in generale ma anche e soprattutto per gli operatori turistici di tutto il territorio interessato, che dopo mesi di mancanze e difficoltà potranno sfruttare appieno il periodo natalizio e l’ingente flusso di turisti che le feste portano con sé. Si riapre dunque un’importantissima arteria stradale, collegamento principale tra la città eugubina e le Marche: come detto sopra, sarà il settore del turismo a sentirne principalmente l’effetto, ma anche quello industriale e commerciale, soprattutto per il costo dei viaggi, trarrà ampi vantaggi dalla riattivazione del valico “della Contessa”, riqualificato con un investimento complessivo di 9,4 milioni di euro.