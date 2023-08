E’ morto Benigno Fabbi, l’ultimo minatore di Spoleto

Spoleto, 2 agosto 2023 – Spoleto perde l'ultimo minatore. E' scomparso oggi, a 95 anni, Benigno Fabbi, minatore a Morgnano, località di Spoleto, dal 1944 al 1960, e ultimo testimone di quella che è stata una delle realtà produttive più importanti del territorio dalla fine del 1800 fino all'inizio della seconda metà del XX secolo.

Lo rende noto il Comune di Spoleto. Nel 1955, nelle miniere di Morgnano si verificò un incidente che costò la vita a 23 lavoratori. Fabbi è stato recentemente protagonista, insieme al pronipote Mattia (6 anni), di 'Insieme Miniera', progetto fotografico di Serafino Amato, curato dal direttore dei Musei Comunali Saverio Verini.

"Ha manifestato fino all'ultimo il desiderio di continuare a tramandare la memoria della storia legata alle miniere di Morgnano", lo ricorda l'amministrazione comunale, nell'esprimere il cordoglio alla famiglia. "Ha raccontato per anni la quotidianità del lavoro in miniera, la fatica, il sacrificio, la paura di chi, come lui, doveva scendere ogni volta a 350 metri di profondità. Con la sua testimonianza ha reso vivo il museo delle Miniere, restituendo a tutti noi l'esatta dimensione umana di quegli anni. Con la sua scomparsa perdiamo un uomo appassionato e di valore, una voce importante per la nostra comunità, che ringraziamo ancora una volta per averci permesso di conoscere la sua e la nostra storia".