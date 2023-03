Beni confiscati alle mafie in attesa di assegnazione

PERUGIA Sono dieci i beni confiscati a organizzazione mafiose a Perugia che attendono di essere assegnati poiché in gestione all’Agenzia nazionale. A rivelarlo l’associazione Libera che è stata invitata a parlare del fenomeno in Commissione antimafia in Comune. "Eravamo partiti da questa convocazione che ci era sembrata e ci sembra ancora una ottima occasione per parlare di argomenti che sono di estremo interesse pubblico. L’incontro poteva essere sfruttato e valorizzato meglio dalla partecipazione dei consiglieri di maggioranza – rivela Libera -, che invece lo hanno quasi totalmente disertato (era presente soltanto la presidente più una consigliera), con la minoranza quasi al completo. Anche nel capoluogo, così come in molti altri comuni della regione, sono presenti beni confiscati e già destinati a forme di riutilizzo sociale o istituzionale - spiegano da Libera - Ma il dato più significativo è che molti altri beni sono ancora in attesa di essere assegnati e anche il Comune di Perugia sarà interessato dal fenomeno, visto che sono 10 i beni immobili presenti sul territorio comunale, ma ancora in gestione presso l’Agenzia nazionale".