Benessere aziendale. Progetto europeo

Docenti universitari da tutta Europa in visita alla EvalTech nell’ambito del progetto europeo Music, sotto l’egida del programma Marie Curie Doctoral Network La divisione ricerca e sviluppo di Elettrica Valeri ha ospitato uno dei momenti formativi del progetto europeo, coordinato dalla professoressa Anna Laura Pisello presso il Dipartimento di Ingegneria e il Centro di ricerca Criaf dell’Università di Perugia dal 15 al 19 gennaio. Una ventina tra dottorandi e docenti di varie università europee sono stati accolti dalla divisione EvalTech con sede a Giano dell’Umbria, che ha presentato il primo living lab aziendale in Italia. "Il living lab è equipaggiato da sensoristica avanzata - spiega EvalTech – e da un sistema di gestione personalizzato in grado di gestire e monitorare le condizioni ambientali e fisiologiche degli occupanti, al fine di definire modelli di comfort personalizzati che influiscono sul benessere dei lavoratori e sulla produttività aziendale, preservando l’ambiente. Il progetto “Music” vede coinvolte università, realtà pubbliche e private di primo piano a livello comunitario nel settore dell’innovazione, della sostenibilità e del comfort ambientale e molti di questi esponenti e rappresentanti istituzionali hanno fatto parte alla delegazione ospitata presso la sede ricerca e sviluppo dell’Elettrica Valeri".

L’iniziativa è proseguita con la visita in un’importante cantina del territorio, dove EvalTech ha messo in pratica il suo sistema di valorizzazione degli ambienti, della loro illuminazione ed efficienza tecnologica.