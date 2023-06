Benemerenze per ’’La Batreccola’’ e ’’Porano nel Cuore’’

Il Comune di Porano ha concesso attestati di benemerenza a due realtà importanti per il paese. Si tratta della compagnia teatrale "La Batreccola" e del gruppo di volontariato "Porano nel Cuore".

Spiegando le ragioni della proposta, il sindaco Marco Conticelli ha illustrato l’intensa attività della compagnia teatrale in più di trenta anni di vita sia da un punto di vista artistico che sociale, riconoscendo il merito della fondatrice Felicita Farina (nella foto) di aver coinvolto negli anni moltissimi ragazzi di Porano e di aver portato le rappresentazioni anche in luoghi di sofferenza come ad esempio carceri e residenze protette.

Numerosissime le rappresentazioni teatrali che hanno riscosso successo in tutto il comprensorio orvietano pur avendo sempre come punto di riferimento il teatro di Santa Cristina del paese. Molti anche i riconoscimenti ottenuti negli anni in varie rassegne sia come compagnia sia per i singoli attori.