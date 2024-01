Benedizione degli animali e tanti eventi nel Borgo

Fede, storia, antiche tradizioni popolari e tanto divertimento si intrecciano nel cuore della città. Torna oggi la “Festa di Sant’Antonio Abate“ che dalle 9.30 alle 19 chiama a raccolta i perugini tra Porta Pesa e Corso Bersaglieri. Lo fa con un cartellone ricchissimo di celebrazioni religiose e iniziative culturali, gastronomiche, ludiche e folkloristiche che da sempre trovano il loro momento più amato e atteso nella Benedizione degli animali. Merito dell’associazione Borgo Sant’Antonio Porta Pesa che da un decennio ha ripreso e ridato nuova linfa a una tradizione secolare.

"La novità più importante di questa edizione – racconta con orgoglio il presidente Francesco Pinelli – è che vogliamo coinvolgere davvero tutta la città, con un programma trasversale di attrazioni per adulti, bambini e amici a quattro zampe. Finalmente a metà gennaio a Perugia c’è una festa popolare accessibile a chiunque". Il programma della Festa si apre con le celebrazioni per il santo eremita e patrono degli animali. Alle 10.30 c’è la Santa Messa e la benedizione del Dolcepane, che nel pomeriggio sarà distribuito ai cittadini e a seguire la svelatura e benedizione di un Crocifisso ligneo donato dalla famiglia Santoni alla comunità del Borgo. Poi alle 15 ecco il concerto di campane che anticipa la partenza della processione in onore di Sant’Antonio, quindi la messa pomeridiana officiata dall’arcivescovo Ivan Maffeis e alle 16.30 il momento clou della giornata: la benedizione degli animali domestici e dei loro accompagnatori, un momento allegro, colorato, sempre molto affollato dai cittadini e dai loro amici a due e quattro zampe."Una volta – racconta Pinelli – c’erano gli animali da soma e da lavoro, ora quelli da compagnia e ogni mi sorprende il clima di assoluta serenità e pace che si crea".

Ma il cartellone propone anche visite guidate per bambini e ragazzi agli stazzi con gli animali domestici allestiti lungo le vie del Borgo e agli animali da cortile nella Piazzetta del porcellino. E sempre per i più piccoli ci sono la passeggiata con il cavallino, i giochi in strada, i laboratori creativi, la pesca di beneficenza con tanti giochi in premio. Torna la mostra-mercato con bancarelle dedicate ai prodotti di stagione, il grande concerto della Filarmonica di Pila, la musica delle street band e le degustazioni di prodotti tradizionali. Ci sarà anche un percorso amatoriale di agility dog insieme ai consigli della cinofila Laura Cibeca. Fino all’arte con mostre di artisti locali, le opere di 30 pittori di Savona dedicate a Sant’Antonio Abate (lungo Corso Bersaglieri e nell’Oratorio) e nello spazio espositivo Sansalù la mostra “Alchimie di luce“ di Ivo Antipodo che ha realizzato il Gonfalone per la processione.

Sofia Coletti