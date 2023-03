Bellezza in scena Bettona ritrova il suo teatro

Un teatro ritrovato, una nuova stagione di spettacoli, uno spazio culturale che torna a vivere e accogliere il pubblico. L’Excelsior di Bettona riapre le sue porte ed entra a far parte della rete del Teatro Stabile dell’Umbria. E’ un accordo ricco di valore e potenzialità quello siglato tra Comune e Tsu, che sfocia subito in una prima mini-stagione di prosa e danza, dal 30 marzo al 7 maggio.

Il progetto guarda al futuro e vuole rilanciare un luogo simbolico come un teatro, dice il sindaco di Bettona Valerio Bazzoffia. "L’amministrazione ha deciso di affidarsi a un partner qualificato come il Tsu – spiega – che possa sostenerla nella promozione, aprire a nuovi target di pubblico, sia garanzia della qualità del prodotto e abbia l’esperienza per collaborare alla creazione di una identità nel tempo". Anche il direttore dello Stabile umbro, Nino Marino sottolinea l’importanza di "un teatro restituito alla città grazie al desiderio condiviso con una comunità, che ne riconosce l’importanza non solo per la memoria storica, legata alla figura del fondatore Don Francesco Bianchi, ma anche e soprattutto per la sua valenza sociale e culturale". La riapertura dell’Excelsior è avvenuta grazie al sostegno della Fondazione Perugia (nell’ambito del Bando “Welfare - rigenerazione di centri storici e di periferie”) che ha individuato nello storico Excelsior lo lo spazio ideale per modellare il progetto “Teatro Anima Viva. La comunità si prende la scena“. "Per valorizzare – commenta Daniela Monni, presidente commissione welfare Fondazione – spazi e luoghi che potessero essere non solo ristrutturati ma anche ripensati, condivisi e riscoperti".

Gli spettacoli, allora. La stagione si articola in tre appuntamenti e si apre giovedì 30 marzo con “Santo Piacere. Dio è contento quando godo“ di e con Giovanni Scifoni: tra alto e comico, l’attore si libera dei pregiudizi e racconta un esperimento tra gli estremi del sesso e della Fede. Giovedì 27 aprile danza contemporanea con due spettacoli della Compagnia S Dance Company, su coreografie di Mario Coccetti: “Melancholia Orfeo e Euridice“ (sul mito narrato da Virgilio e Ovidio e ancor più l’omonimo film di von Trier) e “Sin“ (foto sotto) che indaga le relazioni e il desiderio, sull’immaginario cinematografico di Almodovar. Chiusura domenica 7 maggio, sempre alle 20.45, con “Raffaello, il figlio del vento“ (foto sopra) di e con Matthias Martelli e le musiche dal vivo di Matteo Castellan. Un viaggio tra la vita, l’arte e le passioni di Raffaello Sanzio, rifacendosi alla tradizione del teatro giullaresco e di narrazione. Fino al 22 marzo è aperta la vendita degli abbonamenti, dal 24 parte quella dei biglietti, allo 075.57542222 (Botteghino regionale) e su www.teatrostabile.umbria.it.

Sofia Coletti