Bella, l’ala nuova della Pinacoteca . L’hanno ridisegnata gli studenti

Gli studenti disegnano quello che sarà il nuovo percorso dell’ala nuova della pinacoteca comunale.

Una sala il cui progetto è studiato in collaborazione tra Comune e Istituto Franchetti-Salviani per ridisegnare il percorso che ospita l’arte contemporanea, tra cui la sala Nuvolo, la sala Bartoccini e la Collezione Ruggeri.

Nei giorni scorsi si è tenuta un’esercitazione tecnico-pratica per il rilievo e la restituzione grafica di alcuni ambienti del museo. Il progetto ha visto protagonisti gli alunni della classe III H geometri dell’Istituto Tecnico Franchetti Salviani che, accompagnati dai docenti promotori dell’iniziativa: Marta Davanzati, Fabio Pincardini, Alessio Mazzacrelli, Lorenzo Fiorucci e dall’assistente tecnico Moreno Bigi, si sono cimentati in un lavoro di rilievo metrico e scansione tridimensionale digitale delle stanze ospitanti le collezioni di arte contemporanea.

In particolare gli spazi oggetto dell’esercitazione sono quelle dedicate alle sculture di Bruno Bartoccini, dell’artista Giorgio Ascani, in arte Nuvolo costituita da quindici opere donate dalla sua famiglia al comune di Città di Castello nel 2012 e la collezione Ruggeri anche questo frutto di una donazione privata con opere fra gli altri di De Chirico, De Pisis, Dottori, Carrà e Mafai.

Il progetto in corso permetterà agli studenti di ipotizzare un diverso allestimento delle opere presenti, aggiornando il’iter espositivo del museo e aumentando la fruibilità delle bellissime opere presenti in questa sezione del museo L’assessore Michela Botteghi, ha incontrato gli studenti nel giorno del sopralluogo, a fine mattinata per un saluto: "II musei e gli spazi culturali della città devono vivere ed evolversi: per questo l’interazione con i giovani è importante e avvicina i ragazzi ai luoghi della cultura, in modo attivo, facendoli sentire a casa. Sviluppare questa sensibilità verso l’arte in fondo rimane l’obiettivo principale di ogni attività di promozione e di coinvolgimento", ha aggiunto l’assessore incontrando la classe.