Beccato con la droga Giovane denunciato

CORCIANO – Si è concluso con la denuncia a piede libero il servizio per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenticondottodal Nucleo Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Corciano, impegnato nel presidio del territorio. Gli agenti hanno fermato un ragazzo italiano, classe 2004, che a seguito del controllo ha mostrato subito un atteggiamento nervoso, una circostanza questa che ha portato il personale della Polizia Locale a procedere al controllo del giovane e della vettura in suo possesso. L’ispezione ha permesso di trovare il giovane in possesso di un bilancino di precisione e di 22 grammi di hashish. Il bilancino, il telefono e la sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro, mentre il giovane è stato denunciato all’ Autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio. Nell’ultimo periodo, sono stati inoltre eseguiti controlli finalizzati in particolar modo alla prevenzione e repressione di quei fenomeni di microcriminalità e degrado che interessano luoghi pubblici come parchi, giardini e centri commerciali, luoghi dove, di frequente, avviene il ritrovo di persone appartenenti alle fasce più deboli della popolazione, quali anziani e bambini.