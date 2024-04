"Bct riferimento per il territorio"

TERNI - "La Bct di Terni, tramite i Patti per la Lettura - dichiara l’assessore alla Cultura Michela Bordoni - si mette a disposizione delle biblioteche appena sorte o in via di composizione dei comuni più piccoli del territorio ternano, in maniera tale che anche dai territori più lontani, grazie al prestito della bct e al prestito interbibliotecario possano avere tutti quei servizi utili a far sì che gli interessati non debbano spostarsi o abbandonare il proprio territorio. L’idea è quella di convenzionarsi con tali realtà per far avere loro tutti i servizi, come se fossero grandi utenti della bct, poter quindi usufruire di tutto il patrimonio posseduto, senza ulteriori spese".