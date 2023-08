Battaglia sulla ferrovia Tagli alla Orte-Falconara Insorge tutto il Pd "Schiaffo al Centro Italia"

E’ sempre più forte il coro di protesta contro le decisioni – fin qui non ufficializzate – del Governo di tagliare i 326 milioni destinati al raddoppio della ferrovia Orte-Falconara. Le regioni coinvolte sono tre e proprio i tre gruppi del Partito democratico dei Consigli regionali di Umbria, Marche e Lazio, hanno intenzione di dare battaglia sulla questione, dato che l’investimento oltre a migliorare i collegamenti in quella direttrice, significherebbe anche un indotto significativo per i territori.

"Più disuguaglianze e disparità. Deve essere questo l’obiettivo di Matteo Salvini che, da ministro delle Infrastrutture, non fa altro che mettere in fila azioni con l’obiettivo di aumentare il divario tra nord e sud. In questo senso va la decisione di depennare il raddoppio della ferrovia Orte – Falconara dai progetti finanziabili dal Pnrr. Un taglio che riguarda iniziative per un totale di 2,5 miliardi a fronte di altrettante iniziative di Piemonte, Lombardia e Veneto. Vengono definanziati i progetti del centro e del sud dunque, che invece dovevano servire a ridurre il gap infrastrutturale, a fronte del potenziamento di aree già perfettamente collegate". A dirlo dunque i gruppi regionali del Pd delle tre regioni più le segreterie dei Dem di Umbria, Lazio e Marche. "Le notizie in merito sono sempre più certe e solide – affermano e l’esclusione del progetto della Orte – Falconara è sempre più probabile. "Si tratta di uno schiaffo per il Centro Italia, giustificato dal fatto che il progetto non sarebbe in una condizione tale da poter vedere una gara affidata entro il 2023. Di certo – spiega dal canto suo il gruppo regionale umbro nella nota - una responsabilità che deve essere vista in capo alle Regioni di destra, mai nettamente chiare a difendere una iniziativa a fronte di fantomatici progetti di variante. Una responsabilità in primo luogo in capo al ministro Salvini, che non si è mai impegnato a fondo per il Centro Italia, limitandosi alla volontà di fregiarsi di qualche medaglietta. Se dunque questa possibilità fosse confermata da atti ufficiali – conclude il Pd dell’Umbria - , la palla tornerebbe nelle mani dei presidenti delle Regioni, chiamati finalmente a dare dimostrazione della loro incisività sui tavoli nazionali o, in alternativa, a rendere conto della propria irrilevanza ai cittadini e ai territori a cui l’opera è stata promessa". Alle interrogazioni dei consiglieri regionali che si sono susseguite nelle settimane scorse le risposte della Giunta regionale sono sempre state vaghe e comunque improntate all’ottimismo: vedremo dunque quali saranno nei prossimi giorni le risposte di Palazzo Donini.