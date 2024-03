Bastia verso le elezioni. Ufficiali le candidature

BASTIA UMBRA - Grandi manovre, movimenti e forti fratture, la politica guarda alle elezioni dell’8 e 9 giugno. Erigo Pecci, espressione della lista civica Uniti Per Bastia, come anticipato, sarà alla guida della coalizione civico progressista e sabato 9 marzo, alle ore 11, nell’auditorium Sant’Angelo illustrerà programmi e liste che lo sosterranno: PD, Movimento 5 Stelle, SI verdi, Partito Socialista Italiano, Tempi Nuovi, Progetto Bastia Nel centrodestra è stata lanciata la candidatura a sindaco di Catia Degli Esposti, proposto dalla coalizione di Centrodestra Civica aperta al contributo dei partiti storici che vorranno unirsi al progetto di rilancio di Bastia: al momento è sostenuta da tre liste civiche: Civica per Bastia, Bastia Popolare e Forza Bastia (formata dal gruppo consiliare di Forza Italia se il partito non concederà il simbolo andando contro la volontà degli iscritti locali che a suo tempo espressero chiaramente al loro posizione). "Cinque anni fa – spiega la Degli Esposti - mi sono candidata a sindaco perché ho creduto fortemente nella possibilità di contribuire alla crescita della mia città. Ho cercato di fare opposizione sempre nell’interesse dei cittadini, aperta anche alle buone proposte della maggioranza, senza esito. L’appoggio ricevuto in questi anni e quello arrivato dai componenti dell’Intergruppo (Bastia Popolare e Forza Italia) uniti alla passione di chi ha lavorato insieme a me mi hanno convinto della necessità di tornare ancora a mettermi in gioco". Una candidatura che segna una frattura nel centrodestra - ne trarrà beneficio Pecci? Assisi insegna - dove i partiti sosterranno l’uscente Lungarotti. In un contesto in cui da tempo è stata ufficializzata la candidatura di Matteo Santoni, per Azione Popolare del coordinatore nazionale Stefano Bandecchi.