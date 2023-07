Bastia, strade ’blindate’ Multe e patenti decurtate

BASTIA UMBRA – Patenti scadute, macchine senza assicurazione o revisione, automobilisti beccati con il cellulare o senza cinture, 30 in totale i punti decurtati: questi alcune dei risultati ottenuti dalla Polizia Stradale di Perugia che ha rafforzato il pattugliamento del centro abitato bastiolo anche prevenire le "stragi del sabato sera". Una verifica capillare eseguita prima di tutto in nome della sicurezza lungo le strade.

I controlli hanno permesso di monitorare più di 80 conducenti, per dieci dei quali è stato necessario effettuare i previsti controlli etilometrici. Significativi i risultati conseguiti sul piano della repressione delle condotte di guida imprudenti: sono stati 16, infatti, i conducenti multati per diverse violazioni al Codice della Strada. Tra questi, alcuni sorpresi a circolare senza l’assicurazione obbligatoria del veicolo per la responsabilità civile; altri, invece, sono stati trovati alla guida con la patente scaduta o senza la prevista revisione periodica del veicolo. Sanzioni anche per alcuni automobilisti notati al volante mentre utilizzavano il cellulare o senza le cinture di sicurezza.

In complesso, l’attività ha portato alla decurtazione decurtati di 30 punti patente. Oltre ai sei equipaggi della Sezione della Polizia Stradale di Perugia, erano presenti anche gli operatori dell’Ufficio Sanitario della Questura di Perugia per i necessari accertamenti medico legali sui conducenti, al fine di verificare sul posto l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti.