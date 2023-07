Bastia, stop al cemento "Qualificare l’esistente"

Adottato in consiglio comunale il nuovo Piano Regolatore Generale – parte strutturale: è stato approvato con 12 voti favorevoli (ai voti della maggioranza si sono aggiunti quelli del gruppo della Lega) e 4 contrari. Il Prg è stato illustrato da Francesco Fratellini, assessore all’urbanistica, sottolineando le scelte politiche alla base del lavoro tecnico predisposto dallo studio incaricato della progettazione, Foa e associati rappresentato in aula dall’architetto Giorgio Vitillo. Documento urbanistico che punta su zero nuove volumetrie e limitato ed ipotetico consumo di suolo, privilegia gli interventi urbanistici di qualità e sostenibili dal punto di vista ambientale, semplifica le procedure. Prevista la digitalizzazione degli elaborati del Prg, con il completamento dell’individuazione delle aree a rischio allagamento grazie allo studio idraulico della Cagnoletta non presa in considerazione dal PAI del 2015. "Un Prg virtuoso - dice Fratellini - perché ha tradotto in elaborati le scelte politiche dell’amministrazione. In Un territorio comunale di 2763 ettari dove la legge regionale vigente consentirebbe ulteriori urbanizzazioni per circa 88 ettari la scelta politica è stata invece quella di prevedere zero volumetrie nuove e limitare al massimo il consumo di suolo".

Per il sindaco Paola Lungarotti "La parte strutturale del nuovo Prg rappresenta l’ossatura ed il primo passo di tale importantissima pianificazione generale che si concretizza con la parte operativa chiamata anche ‘Piano del Sindaco’, per questo va inteso come strumento di opportunità aperto ad ogni auspicabile osservazione, che curerò, coordinerò, anche con un ruolo di garanzia e attenzione alle osservazioni, istituendo a tal proposito un temporaneo ufficio interno di supporto".