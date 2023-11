Basta (davvero) alla violenza contro le donne

Creare una vera cultura delle pari opportunità, di non discriminazione di genere e di contrasto alla violenza verso le donne. È questo l’obiettivo di un importante programma di eventi nel mese di novembre organizzati dall’Assessorato alle Pari Opportunità e dalla Commissione consiliare sulle Pari Opportunità del Comune di Castiglione del Lago per ricordare il 25 novembre, la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne“. Si intitola “Perché un giorno non basta, non solo 25 novembre“ e contiene molti appuntamenti. È già visitabile al Nuovo Cinema Caporali la mostra fotografica “Donne reali, corpi veri“. Sempre al Caporali sabato 18 alle 11.30 l’evento “Il corpo delle donne, verso una nuova consapevolezza, al di là degli stereotipi“ condotto da Francesca Cortesi insieme all’assessora alle Pari Opportunità di Castiglione del Lago Elisa Bruni, con l’intervento di David Lazzari, presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Umbria e del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi dove si parlerà dell’attualissimo tema del body shaming. Giovedì 23 alle 18.30 proiezione a ingresso libero del film drammatico “Primadonna“ opera prima della regista Marta Savina che si ispira a una storia vera e parla di amore, libertà Venerdì 24 alle 19 ci sarà un altro incontro dal titolo "Donne, il corpo racconta" condotto da Rosella De Leonibus, psicologa e psicoterapeuta. Giovedì 23 novembre alle 15 a Palazzo della Corgna si terrà il convegno “Empowered donne e lavoro“ e sabato 25 alle 10, stesso luogo, incontro dedicato gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Rosselli-Rasetti“ con la scrittrice Roberta Scorranese, autrice del libro “A questo serve il corpo“ replicato per tutta la cittadinanza alle 17 in collaborazione con la libreria Libri Parlanti. Alle 16:30 il flash mob “Re-sister“.