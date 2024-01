Basta buche sulle strade. C’è la riqualificazione. Lavori per 6 milioni di euro

Addio buche lungo le strade della città, il Comune di Spoleto programma lavori per 6 milioni di euro. È uno dei problemi più annosi per l’amministrazione comunale e le segnalazioni relative alle strade della città, ridotte un pessime condizioni e piene di buche, sono all’ordine del giorno soprattutto dalle frazioni. L’opera di risanamento del manto stradale delle principali vie della città era già iniziata con la precedente amministrazione De Augustinis ed è proceduta con l’amministrazione Sisti. Viale della Stazione, viale Martiri della resistenza, via Flaminia vecchia (dallo svincolo sud al centro sportivo Flaminio), via Nursina, via del Filosifi, via delle Lettere, sono solo alcune delle vie che negli ultimi anni sono state interessate dai lavori per il rifacimento del manto stradale e in alcuni casi dei marciapiedi, ma il sistema viario di Spoleto e tra i più estesi dell’Umbira con circa 500 km e per completare l’opera sono indispensabili ulteriori fondi per attivare nuovi cantieri. Con l’approvazione del bilancio preventivo pluriennale (2024-2026) l’amministrazione comunale ha programmato la riqualificazione di 50 km di strade per un investimento complessivo di 6 milioni di euro.

"Per i prossimi tre anni saranno previsti 50 km di lavori - afferma il sindaco Sisti – si tratta di fondi che derivano o dal regime sanzionatorio o da mutuo. Le priorità saranno in base al piano strade, che porteremo in giunta a breve. Sulla base dello stesso piano strade faremo poi l’appalto per un accordo quadro dove individueremo delle ditte che faranno la manutenzione straordinaria. La priorità verrà data in base alla pericolosità ma più in particolare in base a tutta una serie di parametri che oltre alla pericolosità riguardano le condizioni del manto stradale o l’ultima data di rifacimento dell’asfalto. In particolare gli interventi prevalentemente riguarderanno tutto il sistema viario delle frazioni".

Al momento quindi non è ancora dato sapere quali saranno le strade interessate dai lavori, ma entro breve la giunta dovrà approvare l’elenco con le relative priorità. Intanto però sul fronte degli interventi relativi al miglioramento sistema viario locale è prevista anche la realizzazione della nuova rotatorio nell’area industriale di Santo Chiodo. Un’infrastruttura fondamentale per eliminare l’elevata pericolosità in prossimità dell’isola ecologia e per facilitare la circolazione dei mezzi pesanti.