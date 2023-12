Basilica di San Salvatore. Via ai lavori anti-sisma

Al via i lavori alla Basilica di San Salvatore (foto). È stata aggiudicata la gara per gli interventi di miglioramento sismico che interesseranno la Basilica, patrimonio mondiale dell’Unesco, chiusa al pubblico a seguito del sisma 2016. Dopo l’assegnazione da parte del commissario straordinario per la ricostruzione di 400mila euro aggiuntivi, avvenuta nel febbraio scorso, e l’avvio della procedura di gara, in questi giorni il Comune ha aggiudicato i lavori al raggruppamento temporaneo di impresa composto da Tecnireco s.r.l. Tecnici Restauro Conservazione Beni Culturali di Sergio Fusetti e Paolo Virilli (mandataria) e Edilservizi Piacenza s.r.l. (mandante). L’importo dell’intervento, che inizierà entro gennaio e si concluderà nell’arco di un anno, è di un milione e 146.884 euro a cui vanno aggiunti i costi relativi, tra gli altri, alle spese tecniche e alle indagini archeologiche per un totale di circa 1,6 milioni. I lavori di consolidamento prevedono, per quanto riguarda le parti in muratura, iniezioni a bassa pressione di calce naturale ed il rinforzo degli archi con micro cuciture in acciaio inox, mentre le coperture della navata centrale e delle navate laterali saranno oggetto di un intervento di irrigidimento delle falde attraverso il posizionamento di nastri in fibra di vetro. Nelle pareti dove non sono presenti affreschi verranno effettuati interventi strutturali localizzati, utilizzando pietre di recupero.