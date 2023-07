Baschi, Progetto Ambizioso per Rilanciare la Struttura per Anziani Autosufficienti

Un progetto ambizioso per rilanciare la struttura per l’accogglienza degli anziani autosufficenti “Don Benedetto Baccarelli“, la Casa Vincenziana di Baschi. Lo hanno annunciato il il sindaco Damiano Bernardini e il parroco don Stefano Puri, in relazione alle risorse del Pnrr. "La Casa Vincenziana ha un grande valore sociale per Baschi e il comprensorio. È un bene di tutta la comunità da salvaguardare e accrescere – ha detto Bernardini –. Il covid ha costretto la Casa a limitare i rapporti con l’esterno, per preservare i suoi ospiti. Ora, terminata l’emergenza, si può riprendere tutti insieme a interagire e a vivere gli spazi comuni. La struttura per anziani potrà tornare a essere luogo e centro per volontariato, incontri, attività". Tra gli obiettivi dichiarati, anche quello di intercettare fondi per il sociale, sviluppando nuovi servizi diurni ed un centro di aggregazione. A questo si aggiunge la prospettiva di integrare attività rivolte all’infanzia, che possano mettere in relazione bambini ed anziani. Don Stefano: "La casa, gestita dalla parrocchia, ha affrontato un percorso di revisione ed è pronta a riprendere a pieno le proprie attività".