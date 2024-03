Bartoccini passa e tiene lontane le inseguitrici

CBF BALDUCCI MACERATA

2

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA

3

(11-25, 25-19, 25-19, 21-25, 11-15)

MACERATA: Mazzon 18, Fiesoli 15, Broekstra 8, Stroppa 4, Bonelli 4, Vittorini 2, Bresciani (L1), Bolzonetti 13, Civitico, Dzakovic. N.E. – Morandini, Masciullo, Quarchioni, Pizzichini (L2). All. Michele Carancini.

PERUGIA: Traballi 25, Montano 21, Cogliandro 14, Kosareva 12, Bartolini 7, Ricci, Sirressi (L1), Viscioni, Messaggi, Atamah. N.E. – Lillacci, Braida, Turini (L2). All. Andrea Giovi. Arbitri: Piera Usai (CA) e Claudia Lanza (NA).

BALDUCCI (b.s. 7, v. 4, muri 11, errori 19). BARTOCCINI (b.s. 17, v. 5, muri 10, errori 12).

MACERATA - Torna a vincere in serie A2 femminile la capolista Bartoccini Fortinfissi Perugia che deve sudare le sette camicie prima di esultare. Scoglio arduo la Cbf Balducci Macerata che ha reso la vita difficile. Prestazione superlativa per la schiacciatrice Gaia Traballi, marcia in più delle umbre. Due punti fondamentali per tenere a distanza le inseguitrici e per avvicinare l’obiettivo promozione. In avvio è Montano a fare la differenza (6-14), impossibile contenerla. Poi Mazzon e Bolzonetti fanno risorgere le marchigiane che con una difesa arcigna ribaltano, complice un calo tremendo delle magliette nere che non riescono a riprendersi. Quarto periodo con le squadre a braccetto (10-10). Oltre a Traballi torna efficace Montano e la progressione avviene sul finale (18-21). Kosareve rimanda la sentenza. Al tie-break Montano sblocca (4-7). Mazzon è l’ultima ad arrendersi ma Perugia si esalta e una fast di Cogliandro firma il trionfo.

Alberto Aglietti