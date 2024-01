Barry Callebaut Il torrefattore è salvo : "Sito strategico: investimenti futuri"

L’assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni si è recato in visita allo stabilimento produttivo di Barry Callebaut a San Sisto di Perugia e ha incontrato il management dell’azienda. "Le vicende emerse sullo storico sito di produzione cioccolatiera, portate alla mia attenzione anche dalle organizzazioni sindacali – dichiara Fioroni - mi hanno spinto a chiedere un confronto diretto con la multinazionale. È stata un’occasione importante, sia per visitare uno storico sito della filiera industriale del cioccolato, sia per ricevere conferma da parte dell’azienda della centralità del sito di San Sisto all’interno del network di Barry Callebaut quale stabilimento strategico. Nel corso dell’incontro sono stati annunciati da parte dell’azienda investimenti futuri per 3 - 5 milioni di euro. Tali investimenti – conclude - miglioreranno la competitività del sito di San Sisto mantenendo gli standard qualitativi e consentendo l’acquisizione di nuovi volumi produttivi. L’azienda ha inoltre confermato il mantenimento degli attuali livelli occupazionali".

Al momento sembrano dunque scongiurate le nubi che quest’estate si erano addensate sul sito produttivo. I sindacati erano infatti preoccupati dalle avvisaglie di una possibile chiusura del Torrefattore, o comunque di revisione delle attività produttive da parte della direzione aziendale, notizia a cui seguì anche una mobilitazione. "Ci aspettiamo dall’Azienda - ebbe a sollecitare il segretario generale Uila Umbria Daniele Marcaccioli - rassicurazioni circa la tenuta dei livelli occupazionali nella loro totalità".

S.A.