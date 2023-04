Barriere architettoniche "L’ora della concretezza"

L’attuazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche per una città a misura disabile: se ne è parlato ieri a Città di Castello. "Siamo a una svolta. Non è più tempo di aspettare: è l’ora della concretezza": così l’assessore regionale Enrico Melasecche ha concluso i lavori del confronto aggiungendo che "dalla delibera di luglio 2022, la Regione ha raggiunto il 50% della popolazione Umbria con la prima fetta di risorse stanziate, e tutto ciò non potrà che crescere". Nel pubblico incontro si è sviluppato un confronto tra l’amministrazione comunale di Padova presente con il vicesindaco Micalizzi e gli sviluppatori del Peba di Padova Elena de Toni e Alessandro Sarretta.

“Gli Amici in Carrozzina“, capeggiati da Carlo Reali e l’associazione il Mosaico con Rita Cuccarini, hanno coinvolto in questo confronto la presidenza del Consiglio Regionale con Marco Squarta e Michele Bettarelli, la presidente Donatella Tesei, il consigliere Valerio Mancini e l’architetto Vanessa Salvo, referente regionale Umbria per l’attuazione dei Peba. Il sindaco di Deruta Michele Toniaccini, come presidente Anci Regionale ha dato il suo ampio sostegno alla definizione di criteri guida che dovranno essere redatti in conformità delle best practice in tema di Universal Design e delle soluzioni amministrative adottate dal Comune di Padova. A offrire un sostegno di competenza e progettualità ci sarà anche l’osservatorio regionale sulla disabilità, guidato dall’assessore Paola Fioroni e dall’Università di Perugia, offrendo le proprie competenze all’innovazione, avente come garante il rettore Maurizio Oliviero. Presenti anche i tecnici del comune di Città di Castello e alcuni studenti dell’Istituto Franchetti Salviani, con la presenza della direttrice d’istituto Valeria Vaccari.