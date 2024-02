Barriere architettoniche. Comincia l’eliminazione

CITTÀ DI CASTELLO – Al via la redazione del Peba (il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche). Oggi alle ore 16.30, in biblioteca ci sarà la presentazione degli obiettivi e una fase di ascolto di associazioni e persone portatori di interesse in materia. Sulla vicenda negli anni scorsi era stata depositata anche una petizione popolare con tante firme raccolte dall’associazione ’Il Mosaico’ insieme ad altri. Con l’iniziativa, il Comune "si propone di sensibilizzare e informare i partecipanti sulle strategie e gli strumenti per il Peba, ma anche di coinvolgere ordini professionali, aziende di trasporto, associazioni e cooperative sociali, organizzazioni di categoria, terzo settore e volontari, in un confronto anche per individuare bisogni e priorità di intervento. Sarà possibile così condividere una base comune per definire linee di indirizzo da allegare al documento tecnico finale di pianificazione". L’incontro sarà aperto dagli indirizzi di saluto del sindaco Luca Secondi con gli assessori Giuseppe Stefano Bernicchi (nella foto) e Benedetta Calagreti, che inquadreranno gli scopi dell’amministrazione comunale. A Marco Peppicelli, dirigente comunale del settore e Marcella Mariani, responsabile dell’ufficio Prg, spetterà l’approfondimento. Il gruppo di lavoro incaricato dal Comune che fa capo all’"Advanced Planning Engineering", illustrerà con Alessandro Bruni, Leris Fantini (studio Adr), Teresa Carlone e Martina Tognelli (BitMup APS) la metodologia.