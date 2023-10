’Barbetti’, quale futuro?. Il Comune chiama il Gubbio

Nell’appuntamento settimanale con la stampa il sindaco Stirati ha toccato diversi temi, ponendo anche l’attenzione sulla questione dell’illuminazione dello stadio “Pietro Barbetti”. Tema sul quale si era fatto sentire il presidente del Gubbio, Sauro Notari, che chiedeva maggiore sostegno da parte dell’amministrazione: "Ci tengo a sottolineare – esordisce Stirati – che conosco i sacrifici che fa il presidente Notari e gli sono molto vicino, e ribadisco la disponibilità a chiarire e a contribuire nel migliore dei modi la questione relativa allo stadio. L’amministrazione sta rispettando ed onorando la convenzione sancita a suo tempo con la Gubbio Calcio, che è gestore unico ed esclusivo dell’impianto “Pietro Barbetti”, con la precisazione che tutto ciò che afferisce all’ordinaria manutenzione spetta alla società rossoblù, mentre quella straordinaria spetta al Comune". L’attuale convenzione scadrà nel 2025, ma l’A.S. Gubbio ha già chiesto un prolungamento di cinque anni; il Comune sta studiando le proposte della società per capirne la fattibilità giuridica, ma la volontà è quella di proseguire insieme "stabilendo un cronoprogramma di interventi da dividere tra società rossoblù e amministrazione". Si è poi anche parlato di collegamenti con infrastrutture ad alta velocità, argomento che sta a cuore a comitati e cittadini, a volte già entrati in polemica con amministrazione regionale e associazioni. “Su questo tema c’è una difficoltà oggettiva: le decisioni del Governo e delle Ferrovie dello Stato sono difficilmente controbattibili. Rimango comunque dell’idea che l’Alta Velocità sia punto di riferimento per scambi turistici e commerciali, per cui deve essere costruito rapporto di connessione. C’è un’area interna che è vittima di strozzature e angustie, la Regione Umbria quale risposte vuole dare?”.