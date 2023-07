"Barbara è sepolta lì" Nuova testimonianza sul misterioso caso-Corvi

Nuovo colpo di scena nella vicenda di Barbara Corvi (a foto), la mamma di Montecampano di Amelia scomparsa nell’ottobre del 2009. Spunta un aspirante collaboratore di giustizia, che non sarebbe direttamente legato alla ‘ndrangheta ma ad ambienti ritenuti collusi con l’organizzazione criminale, che ha dichiarato di sapere dove sarebbe sepolta Barbara. Le dichiarazioni del soggetto in questione risalirebbero al periodo a cavallo tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

Quanto basta all’avvocato della famiglia Corvi, Giulio Vasaturo, per richiedere al gip di Terni, Barbara Di Giovannantonio, di considerare la dichiarazione nell’ambito dell’opposizione all’archiviazione del caso che sarà al centro dell’udienza del prossimo 6 luglio. Sul drammatico caso di Barbara Corvi, sparita nel nulla a 36 anni ormai quasi 14 anni fa , esisterebbero a questo punto due fascicoli giudiziari. Uno a carico dell’ex marito Roberto Lo Giudice, indagato per omicidio, arrestato e scarcerato dopo tre settimane per mancanza di prove con l’impianto della Procura di Terni fatto a pezzi dal Riesame; un secondo fascicolo sulle dichirazioni di questo nuovo protagonista, o presunto tale, della vicenda che ha dichiarato di sapere dove Barbara sarebbe sepolta.

Testimonianza, la cui attendibilità è tutta da dimostrare, che comunque modifica ancora un volta lo scenario di riferimento. Il gip infatti giovedì dovrà pronunciari sulla terza richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura, la prima nel 2015 accolta per poi di fatto essere sconfessata con nuove indagini, la seconda nel 2022 poi revocata dalla stessa Procura e quindi la terza, nei mesi scorsi, su cui però irromponono le dichiarazioni dell’aspirante collaboratore di giustizia. L’avvocato della famiglia opponendosi all’archiviazione chiede la verifica anche di questa pista investigativa.

Ste.Cin.