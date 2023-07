Barbara Corvi, la verità resta sepolta "Chi sa collabori con gli investigatori"

"La storia di Barbara Corvi (nella foto) è l’emblema della lotta per le libertà femmininili ed è leggibile in ogni articolo della nostra Costituzione. Chiediamo alle istituzioni competenti di perseguire la ricerca della verità e, a chi all’interno della organizzazione criminale è a conoscenza dei fatti inerenti la scomparsa di Barbara, di collaborare con gli organi investigativi senza tentennamenti o superficialità".

Così l’ Osservatorio umbro sulle infiltrazioni mafiose e l’illegalità dopo l’archiviazione (la seconda dopo quella del 2015) del caso della mamma di Montecampano di Amelia scomparsa a 35 anni nell’ottobre del 2009. "In seguito alla decisione del gip di accogliere la richiesta di archiviazione nei confronti di Roberto Lo Giudice (ex marito di Barbara, appartenente a famiglia di ‘ndrangheta ma ritenuto dagli inquirenti non organico al clan, ndr) – continua l’Osservatorio esprimento vicinanza alla famiglia Corvi – ribadiamo con forza la necessità di costruire azioni collettive che possano tradurre la storia di Barbara in memoria collettiva, attivando pratiche, pensieri e politiche a sostegno della ricerca della verità.

La vicenda di Barbara Corvi è stata da sempre centrale nei lavori dell’Osservatorio, mettendo in pratica iniziative di supporto alla famiglia e di coinvolgimento delle istituzioni locali, con seduta straordinaria dell’Osservatorio ad Amelia e la campagna ‘Verità ora per Barbara Corvi’ che ha visto esposto il volto di Barbara nei comuni afferenti ad Anci Umbria. Segno tangibile di un impegno per la verità, la giustizia e la memoria che diventa espressione dell’agire collettivo.

Impegno che è diventato pratica politica nell’ideazione del ‘protocollo Libere di Essere’ dedicato a Barbara Corvi e che ha coinvolto per la prima volta in Italia una rete dedicata all’accoglienza delle donne sopravvissute alla violenza mafiosa composta da Procura Generale di Perugia, Procure di Perugia, Terni e Spoleto, Centro Pari Opportunita’ Regione Umbria, Prefetture di Perugia e Terni, Centri Antiviolenza Barbara Corvi, Casa delle Donne erni, Cav Crisalide, Liberamente Donna, Cav Maria Teresa Bricca".

Ste.Cin.