‘Baracconi’, fumata nera: Comune e giostrai sospendono la trattativa

Perugia, 17 febbraio 2024 – Qualche ritocco apportato alle regole non consente di raggiungere l’accordo tra Comune e operatori dei Baracconi e ancora una volta, il voto per il regolamento rivisto in alcuni articoli, viene rinviato. Ieri mattina in Prima commissione è intervenuto direttamente l’assessore Luca Merli, per cercare – dopo una serie di incontri avvenuti nei giorni scorsi – di ritrovare l’intesa. Merli ha spiegato che, "tra le modifiche originarie proposte nel corso della prima riunione, vi erano aspetti che necessitavano di un approfondimento e confronto con i giostrai nel pieno rispetto del lavoro degli uffici che degli operatori".

L’assessore anche in questa occasione ha comunque voluto chiarire che "non c’è stata alcuna intenzione da parte dell’Amministrazione di creare tensioni o conflittualità bensì vi era la necessità di riscrivere un regolamento ormai obsoleto e non più adatto alle esigenze attuali". Proprio alla luce di ciò ha spiegato che, "dopo la seduta del 12 gennaio, le parti si sono incontrate per rimodulare alcuni punti".

Ecco allora le modifiche: per il cumulo delle attrazioni, la titolarità della stessa scende da due a un anno; la superficie dell’attrazione più piccola verrà cumulata per una percentuale massima del 70% (prima era al 60) e l’aumento di superficie può essere richiesta da chi ha almeno un anno di attività (prima erano due). Infine le nuove regole entreranno in vigore dal 2025 e non dal prossimo ottobre come previsto.

Francesco Ferroni di Fesla Cisl ha manifestato apprezzamento per la norma transitoria, sottolineando tuttavia che "permangono molteplici criticità nella proposta di revisione del regolamento e preannunciato quindi l’intenzione di presentare alcuni emendamenti". Francesco Zuccherini (Pd) ha sostenuto che, "rispetto alla proposta originaria, sono stati compiuti dei passi in avanti; tuttavia le parti rimangono ancora distanti su diverse posizioni". Per questo ha proposto di rinviare la discussione, costituendo un apposito tavolo tecnico che coinvolga rappresentanti dell’Amministrazione (politici e tecnici) e giostrai per giungere ad un testo condiviso. Il consigliere ha anche invitato a valutare l’idea di rinviare l’approvazione dell’atto alla prossima consiliatura essendo quella attuale prossima alla scadenza ed essendo, nel contempo, venuta meno l’urgenza di modificare il regolamento stante la norma transitoria introdotta.