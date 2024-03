"Bar e tabacchi chiusi, bagni assenti. La stazione deve essere rivitalizzata"

CASTIGLIONE DEL LAGO - "La stazione deve essere rivitalizzata dopo la chiusura dell’unico bar e del tabacchi mancano addirittura i servizi igienici". La voce dei cittadini, associazione ormai in piena campagna elettorale, lancia un tema da tempo all’attenzione della comunità. "Il Piano Regolatore Generale - dicono - prevedeva interventi urbanistici per riqualificare il quartiere di via della stazione che di recente ha subito la chiusura dell’unico bar e di una attività per la vendita dei tabacchi e altri articoli che ha necessità di essere rivitalizzata per renderla più sicura. Una stazione di una località turistica che non ha servizi igienici nel fabbricato viaggiatori e ora neanche nei locali delle attività commerciali. La programmazione urbanistica ed economica e il decoro ambientale del quartiere di via della stazione, per superare il degrado trovava risposte nel Piano Regolatore Generale prevedeva una rigenerazione urbana, nuova viabilità e servizi mai realizzati, ma almeno i servizi igienici agli utenti del treno vanno garantiti".