Bar, attività sospesa Non c’è autorizzazione

Bar abusivo, lavorava senza alcun tipo di autorizzazione. A scoprirlo la polizia locale di Foligno, nell’ambito di una serie di controlli sul territorio, finalizzati alla verifica della regolarità amministrativa delle attività commerciali cittadine. Alla luce dello stato di irregolarità in cui è stata trovata l’attività, è stata comminata una sanzione di 5mila euro oltre alla sospensione della somministrazione di alimenti e bevande fino all’avvenuta regolarizzazione per lo svolgimento della medesima. I controlli sono stati effettuati, nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi mirati di polizia amministrativa da parte del comando municipale. Nei prossimi giorni proseguiranno le verifiche mirati alla circolazione stradale e finalizzati al contrasto delle condotte di guida pericolosa, nonché di vigilanza relativamente alle segnalazioni che provengono dalla cittadinanza con periodiche verifiche e monitoraggio delle zone interessate dai fenomeni riferiti.

Esistono infatti delle aree della città dove il problema dell’elevata velocità degli automobilisti alla guida risulta molto sensibile come in via Casebasse. Una zona al centro di diverse polemiche politiche e dove, nei giorni scorsi, è stato istituito il limite di velocità a 30 chilometri orari.