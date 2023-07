Bando per il Nuovo Curi I fondi del Credito sportivo con mutuo a tasso "zero"

Se il Comune non dovesser riuscire a presentare il progetto al Credito Sportivo entro il 30 settembre per ristrutturare il "Curi" ci sarebbero comunque i "supplementari" e questo consentirebbe di ottenere il finanziamento fino a 6 milioni senza interessi per 1015 anni. E’ uno dei dettagli che emerge dal bando "Sport Missione Comune" per il quale l’Istituto per il Credito Sportivo ha stanziato un plafond di 100 milioni di euro destinati agli enti locali e territoriali per la realizzazione o ristrutturazione di infrastrutture sportive.

Le agevolazioni varieranno a seconda delle caratteristiche demografiche del richiedente (piccolo, medio o grande comune che sono quelli con oltre 100mila abitanti come Perugia appunto) ma anche a seconda dell’intervento sull’infrastruttura sportiva che si intende finanziare. I contributi in conto interessi sono destinati alla costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi eo strumentali all’attività sportiva, anche al servizio delle scuole, compresa l’acquisizione delle aree e degli immobili destinati all’attività sportiva, e piste ciclabili. Tutte caratteristiche insomma, nella quali potrebbe ricadere il progetto del Comune. Il nodo è quello della scadenza, che è davvero dietro l’angolo. Le istanze complete della documentazione prevista per l’ammissione al contributo (per il quale è necessario anche il parere favorevole del Coni) potranno ottenere contributi per l’abbattimento totale degli interessi per una durata massima di 15 anni, se inoltrate entro il 30 settembre. Le istanze inoltrate successivamente potranno ottenere contributi per 15 anni se relative ad Interventi prioritari e fino a 10 anni, se relative a Interventi non prioritari. Ieri, intanto, la Giunta comunale non ha deliberato sull’interesse pubblico dell’Arena Curi Srl: tutto rinviato probabilmente a mercoledì.