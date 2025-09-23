Bandiere e striscioni. In piazza per la Palestina

UMBERTIDE - Dalle finestre del Palazzo sventola una bandiera della Palestina. È in mano ad uno dei circa 300 studenti (numeri degli organizzatori) che ieri mattina hanno manifestato per Gaza e per il riconoscimento dello stato Palestinese. Un corteo colorato fatto di bandiere, slogan e striscioni, partita dal Campus L. da Vinci e terminata in Piazza Matteotti, davanti al Municipio, meta di un pacifico “assalto“ al grido di "Ogni vita conta" e "Il Campus ripudia in genocidio". Sullo sfondo non solo lo sciopero generale che ha unito nella manifestazione gli studenti di tutta Italia, ma anche la bocciatura in consiglio comunale dell’ordine del giorno sul riconoscimento dello stato di Palestina da parte del maggioranza nei giorni scorsi.

I ragazzi hanno incontrato in Municipio il sindaco Carizia e l’assessore Cenciarini: "Ci è stato detto in sostanza – ha dichiarato una portavoce della manifestazione – che il Comune si occupa di amministrazione e non di politica. Non vogliono prendere una posizione netta e noi chiaramente non siamo d’accordo. Il Comune con i provvedimenti amministrativi decide anche sulle nostre vite e sulla politica. La nostra mobilitazione continua perché tutti devono sapere cosa accade a Gaza".

In una nota il sindaco ha fatto sapere che "il colloquio si è svolto in un clima costruttivo e rispettoso e che si è trattato di un momento significativo, nel quale la voce dei giovani si è intrecciata con l’attenzione delle istituzioni locali".

Pa.Ip.