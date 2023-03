"Bandiera sostenibile" al Comune di Gualdo

GUALDO TADINO - Il Comune è insignito del titolo di "Bandiera sostenibile 2023". Dopo l’adesione alla Rcs, la "Rete dei Comuni sostenibili", è arrivato il riconoscimento dedicato ai Comuni che "si sono fatti misurare" secondo gli indicatori di sostenibilità messi a punto dalla stessa Rete e che hanno portato a compimento il percorso del primo monitoraggio. Il titolo di "Bandiera sostenibile" è stato esposto nel Municipio; è stato consegnato al Teatro dei Ginnasi di Roma, in occasione dell’assemblea nazionale della Rcs. All’assemblea sono stati presenti circa 200 partecipanti da tutta Italia. "E’ un onore - ha detto il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti - l’aver ricevuto questo rilevante riconoscimento, che certifica il cammino intrapreso dalla nostra Amministrazione, per far sì che la nostra comunità diventi sempre più attenta all’ambiente, sostenibile ed accogliente. Ricordo che il nostro è stato il primo Comune dell’Umbria ad aderire alla Rete dei Comuni Sostenibili ed il primo a farsi monitorare". Valerio Lucciarini De Vincenzi, il presidente della Rcs, ha definito l’assemblea "una tappa fondamentale verso gli obiettivi dell’Agenda 2030". Alberto Cecconi