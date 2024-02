Bandecchi vuole conquistare la Rupe. Lombardozzi coordinatore di Ap

Alternativa Popolare del sindaco di Terni Stefano Bandecchi parteciperà con una propria lista e con un proprio candidato sindaco alle elezioni comunali di Orvieto. È la fondata indiscrezione che circola negli ambienti politici e che non rappresenta certo una sorpresa alla luce delle ambizioni politiche di Bandecchi il quale non avrebbe intenzione di stare a guardare o accodarsi ad altri nei “giochi“ che coinvolgono la seconda città della provincia. Smentito ogni ipotizzato apparentamento con il sindaco uscente Roberta Tardani, adesso Bandecchi sta stringendo i bulloni per battere un colpo e misurare la sua forza elettorale anche a Orvieto dove è stato nominato coordinatore del partito l’ex assessore provinciale Angelo Lombardozzi. La rosa dei possibili candidati a sindaco è ristretta a due nomi, uno dei quali di caratura nazionale. Una scelta quest’ultima che ha fatto pensare qualcuno al profilo dell’ex sottosegretario Vittorio Sgarbi a cui Bandecchi ha rivolto un pubblico invito per aderire ad Alternativa Popolare dopo le sue forzate dimissioni dal Governo. Nel frattempo ha proposto la sua candidatura a sindaco anche il sociologo Marcello Morcellini con una lista di centro di cui si ignorano aderenti e progetti. I contorni dell’iniziativa rassomigliano più a una mossa individuale o a un’azione di disturboà. Il nome dell’ex preside della facoltà di Scienza della Comunicazione di Roma era già stato fatto circolare informalmente da alcuni esponenti del Pd come candidato sindaco del centrosinistra lo scorso mese, ma, da quanto si era capito, si era trattato di una mossa interna al partito per mettere in difficoltà il segretario Maurizio Talanti che aveva subito smentito. In casa Pd si sfoglia invece ancora la margherita tra i nomi di Floriano Custolino e Stefano Biagioli le cui quotazioni sarebbero in risalita.

Cla.Lat.