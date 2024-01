Bandecchi ri-parla in aula: "Oltre il 40% degli italiani è d’accordo con me"

"Dai commenti il 40% degli italiani è con me. Questo mi fa capire che potrò diventare presidente del Consiglio". Così il sindaco Stefano Bandecchi, tornato sulle sue dichiarazioni di lunedì a Palazzo Spada ("Un uomo nomale guarda il c... di una donna e ci prova...") nel corso del question-time di ieri. E’ stato il consigliere comunale del Pd, Francesco Filipponi, unico presente del centrosinistra, a chiedere spiegazioni. "Quello che è successo in Comune è stato registrato ed è sotto gli occhi di tutte le persone intelligenti che possono guardarlo e capirlo – così Bandecchi – Mi dispiace che una stampa non idonea e una serie di partiti di destra e sinistra si siano messi a farla tanta lunga su una cosa molto semplice e che tutti gli italiani capiscono, basta guardare la reazione, oltre il 40% per centio dei commenti a livello nazionale dà ragione a me. Spero che questo si possa trasforamre in voto elettorale, perché evidentemente dimostra che la maggioranza relativa degli italiani ha capito ciò che ho dettop. E cioè che nonostante l’uomo possa essere un animale in certi casi, se la donna rifiuta le sue avance l’uomo deve fare baracca e burattini e si deve togliere immediatamente di torno. Questo è stato capito dagli italiani intelligenti che mi danno ragione". Poi bordate a destra e sinistra . " La faziosità della destra, che mi vuol far diventare responsabile di omicidi di donne (...) e della sinistra che si scandalizza quando per secoli, tutte le volte che nella mia infanzia volevo trovare una donna mi sono rivolto a donne di sinistra che, lo dico col masimo rispetto, sono state sempre molto più libere delle donne di destra. Lunedì è stata detta la verita. Il sindaco ha spiegato che ogni uomo che ammazza una donna o la insulta o è violento è talmente animale da andare oltre l’uomo (...)" Bandecchi ha poi citato due casi di femminicidio a Terni. "Non ho visto in quelle occsioni la città scendere in strada (il riferimento è al sit-in di protesta promosso sabatio dal centrosinistra contro il sindaco ndr), secondo me rappresentate l’ipocrisia più assoluta. Quello che sta succedendo mi fa capire che io potrò diventare il presidente del Consiglio".

Ste.Cin.