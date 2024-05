Bandecchi punta dritto all’Europa: "Se eletto, mi dimetto da sindaco"

"Abbiamo un governo di disoccupati e di falliti. Sia chiaro, io ho votato Meloni, però negli ultimi anni ho sentito solo bischerate. Se gli italiani si svegliano, magari è la buona volta che ci votano". Lo ha detto ieri a ‘Un giorno da pecora’ sui Rai Radio 1 Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e coordinatore di Alternativa Popolare. "A differenza degli altri onorevoli, io ho lavorato tutta la vita mentre loro non hanno fatto una mazza. Loro fanno politica per campare, io faccio politica per legittima difesa", ironizza. Tra i temi trattati una previsione sul prossimo premier: "Certo che conto di diventare presidente del Consiglio alle prossime politiche. Se la Meloni e Conte sono diventati premier, lo posso diventare anch’io" ha affermato. Per quanto riguarda le Europee, il sindaco di Terni ha garantito che, se eletto, andrà in Europa. "Noi di Alternativa Popolare siamo iscritti al Partito Popolare Europeo ed è per questo che ci candidiamo. Ovviamente se venissi eletto, mi dimetterei da sindaco di Terni e andrei in Europa", ha concluso. Ma la giornata di Bandecchi è stata piena di appuntamenti anche televisivi. Così a ‘L’aria che tira’ su La7 ad un certo punto si è parlato della possibilità che il sindaco di Terni si candidasse con altre forze politiche. "Non ho finanziato Azione – ha detto Bandecchi - Renzi voleva candidarmi ma Calenda non mi ha voluto perché ha detto che sono fascista". E Calenda, in studio, ha confermato. Altro duetto, con lo scrittore Luca Bottura. "Sono d’accordo con Bandecchi perché ne ho paura fisica" la battuta di Bottura. Ma il leader di Alternativa popolare stavolta ha risposto con calma olimpica.