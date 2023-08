"Bandecchi non era incompatibile Lo dice il Tribunale di Grosseto

TERNI – "Il sindaco Stefano Bandecchi non era incompatibile, lo dice un’ordinanza del Tribunale di Grosseto relativa a una situazione analoga. Avevo ragione io". E’ in sintesi l’annuncio del vicesindaco Riccardo Corridore in un video social. Focus sul provvedimento del Tribunale toscano, quindi, che escluderebbe dalle cause d’incompatibilità la concessione per l’uso dello stadio cittadino. "Io parlai di assenza totale di incompatibilità – sottolinea Corridore –, in ogni caso il sindaco per amore della città si dimise da presidente di Ternana e Unicusano; questo perché destra e sinistra avevamo montato una campagna fondata sull’ ignoranza". "Io avevo ragione – incalza il vicesindaco –; legittime ma sbagliate secondo la giurisprudenza le interpretazioni dell’ex segretaria comunale e del funzionario del ministero dell’Interno. L’incompatibilità non c’era, ringrazio il prefetto per aver gestito la vicenda in maniera esemplare".