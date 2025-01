Bandecchi “gioca“ a tutto campo: "Mi candido anche in Provincia"

Il sindaco Stefano Bandecchi si candida a presidente della Provincia, vede una città pronta "a incendiarsi positivamente di cose luminose e belle" e ritiene "impossibile abbassare il costo dell’energia per Ast". Tra i progetti: cantieri, industrie, rilancio degli Studios di Papigno e, perché no, un maxi campo da golf in zona Cascata delle Marmore.

L’occasione di un quadro così scintillante è il bilancio di fine anno della Giunta. "Nel 2024 abbiamo posto le basi indispensabili per far sì che la nostra operosità possa andare a termine nell’arco dei prossimi due anni– così Bandecchi – . Stiamo risanando il Comune anche sul piano economico. Siamo passati da 80 a 113 vigili urbani, oggi abbiamo 17 operai e prima non ne avevamo nessuno. Non solo non siamo falliti, ma siamo riusciti ad essere innovativi, efficaci, efficienti. Questa poi è una città ‘anzianotta’, servono forze fresche e giovani".

Parlando delle ‘controllate’, Bandecchi ha detto che "chi c’era prima di noi ha fatto cose mostruose, come creare aziende collegate al Comune che non avevano ragione di esistere". "Noi le abbiamo rimesse a nuovo - ha aggiunto -, rivitalizzate".

Quindi il nodo cruciale dell’Ast, che reclama da mesi soluzioni al costo dell’energia. "Io sono stato il primo a mettere tutti attorno ad un tavolo e l’accelerata che c’è stata, è secondo me dovuta alla nostra amministrazione comunale – sottolinea il sindaco – Sul piano ambientale Terni non sarà mai ‘la fabbrica del pulito’ ma possiamo coniugare efficacemente produzione siderurgica e ambiente. Abbassare il costo dell’energia elettrica per Ast è impossibile da ogni punto di vista, a meno che non si faccia un’azione di Governo per tutto un comparto e sia accettata dall’Europa. Altrimenti sono aiuti di Stato".

Ma il futuro sarà radioso. "Nel 2025 - ha annunciato il sindaco - avremo molti cantieri, potremo rinnovare qualche centinaio di chilometri di strade, sosterremo l’economia e abbiamo un piano per riportare industrie. Nei prossimi giorni presenteremo il progetto per una grande struttura alberghiera, abbiamo quattro offerte diverse in ambito cinematografico-televisivo per gli ex studios di Papigno e poi pensiamo anche ad un’attrazione perenne. Il golf, ad esempio, è uno sport che attira persone da tutto il mondo e con 70 ettari potrebbe essere costruito un campo da 18 buche, anche nei pressi della Cascata".

Infine le elezioni per il presidente della Provincia di Terni: "Io sarà candidato, sicuramente. Di coalizione con il centrodestra? Lo vedremo".