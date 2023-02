Bandecchi e Latini ai ferri corti E il Pd prende le difese del sindaco

TERNI Botta e risposta tra il sindaco Leonardo Latini e il presidente della Ternana e candidato sindaco, Stefano Bandecchi, tanto che ad esprimere vicinanza al primo cittadino leghista è il Pd. In un mix tra politica, elezioni, calcio e affetti condivisi, come quello verso la Ternana, tiene banco l’incredibile lite, condita da insulti e sputi, tra il patron e alcuni tifosi della Curva Est dopo la sconfitta interna di sabato con il Cittadella. "Da sindaco -cosi Latini in un post – non dimentico quanto il presidente Bandecchi ha fatto per la città, ma non posso accettare che Terni e i suoi cittadini vengano offesi in tale maniera. Mi dispiace che il presidente abbia reagito in modo scomposto versio chi lo ha accolto". La replica di Bandecchi è in un altro video social: ""Ma ti ci metti anche a tu a fare ste cose scemine? Io ho offeso i cittadini di Terni? Latini per trovare dieci voti non è che adesso devi attaccare me. Primo perchè sbagli indirizzo, secondo perché sbagli interlocutore e terzo perchè vai a fare una brutta figura". "Non fare il cretino con me - aggiunge Bandecchi – perché la politica poi diventa difficile e tu caschi male, ciò che hai fatto è sotto gli occhi di tutti". E il Pd “difende“ il sindaco: "Nel momento in cui, anche in ritardo di mesi, il sindaco Latini ha inteso stigmatizzare gli ultimi comportamenti da cronaca nazionale del presidente della Ternana, inaccettabili verso Terni e i ternani, questo ha risposto in totale spregio del ruolo del primo cittadino, dimostrando totale mancanza di rispetto per le istituzioni democratiche della città che aveva (o avrebbe) la velleità di guidare. Appare incomprensibile come chi non riconosce le istituzioni voglia candidarsi a farne parte".