Bandecchi “difende“ gli acquirenti

Probabile nero su bianco per la cessione della società rossoverde entro 48 ore. I nomi che continuano a circolare con insistenza sono quelli di Francesco Guardascione e Antonio Di Lauro. Stefano Bandecchi non rivela nulla sull’identità dei possibili acquirenti, ma ribatte con forza ad alcuni commenti circolati sui social e invita a non avere pregiudizio alcuno sulla nuova proprietà, qualsiasi essa dovesse essere: "State facendo del male a una società che dite di amare – spiega in video sul proprio profilo Instagram – e la state distruggendo con una serie di parole eccessive e non giustificate. Quando la comprai, la Ternana aveva un bilancio intorno agli 8 milioni, contro i 30 di oggi che sono circa la metà di quello che gestisce il Comune di Terni. Vuol dire che la Ternana Calcio è la cosa più importante che avete a Terni e che, gestita da me, ha fatto cambiare la visione in Umbria di Terni, diventata città da rispettare. Ora per acquisire la Ternana, che io ho praticamente pagato zero, servono 20 milioni e 30 per gestire l’anno". Dunque, cifre di livello assoluto, non soltanto per un Club di Serie B". Bandecchi, poi, sottolinea con forza la crescita di prestigio e della caratura del Club avvenuta sotto la sua gestione, il conseguente beneficio per l’immagine della città e accenna al progetto stadio-clinica: "Vi ho abituato male, a una Ternana che vi ha fatto portare rispetto e che ancora oggi potrà giocare i playoff, fa paura a tanti, strutturata e organizzata con un valore enorme a cui non siete abituati. Avete la possibilità di avere uno stadio nuovo e una clinica. Non siete rispettosi di chi potrebbe acquisire la Ternana e dite che è un criminale dopo che paga almeno 20 milioni. Non so chi la comprerà, ma non la pagherà con una valigetta piena di soldi, ma con assegni circolari e bonifici. Siate rispettosi di chi comprerà la Ternana – conclude il presidente – perché farà uno sforzo enorme per tutti voi".

Augusto Austeri