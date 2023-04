Bandecchi “apre“ al centrosinistra "Lo sosterrò se non andrò al ballottaggio

Il candidato sindaco Stefano Bandecchi sosterrà il centrosinistra in un eventuale ballottaggio. E’ il post del coordinatore di Alternativa Popolare, Riccardo Corridore, a scatenare la polemica social di giornata . "Il candidato sindaco Stefano Bandecchi – scrive Corridore – alla Cisl di via del Cassero dichiara che laddove arrivasse terzo, al ballottaggio appoggerà il candidato del centrosinistra. Non si può appoggiare una coalizione di centrodestra con a guida un candidato sindaco parte della Giunta guidata da Leonardo Latini frutto di una congiura fondata sul tradimento. La lealtà è alla base dell’ispirazione di vita di Bandecchi".

I commenti social non mancano, in un senso o nell’altro. Insorgono anche alcuni sostenitori della coalizione di centrodestra. L’apertura a sinistra di Bandecchi appare a doppio senso: se al ballottaggio ci finissero Bandecchi e Masselli, l’imprenditore livornese sembra così richiamare l’appoggio del centrosinistra. Perentorio il candidato del centrodestra, Orlando Masselli: "Ora abbiamo il quadro più chiaro: il partito che prima si è dichiarato essere di centrodestra, ecco che ora si dice, attraverso le dichiarazioni del suo candidato sindaco, essere pronto ad alleanze con la sinistra. La questione non ci turba, anzi, aiuta a fare chiarezza sulle reali intenzioni di presunti innovatori e a puntare con maggior convinzione alla vittoria al primo turno, convinti che i ternani non saranno così ingenui da dare la loro fiducia ai trasformisti, né a una sinistra che ha portato la città al disastro economico e alla paralisi amministrativa. Ora lo scenario politico prevede una distinzione chiara: da un lato c’è il centrodestra che si riconosce nella candidatura a sindaco di Orlando Masselli e dall’altro tutte forze di sinistra che vogliono riportare la città allo sfascio".

Intanto ieri presentata la lista di Terni Civica, che appoggia Masselli, e quella di Terni Conta, che sostiene il candidato sindaco Claudio Fiorelli (M5S). Sempre ieri il sit-in del candidato sindaco Josè Maria Kenny (Pd e liste collegate) davanti all’ospedale Santa Maria per denunciare le carenze della sanità pubblica. "Le strutture sanitarie ternane non siano succursali di quelle perugine e dell’Università – sottolinea Kenny –. Serve il mantenimento dell’azienda ad alta specialità, pienamente integrata con gli altri presidi del territorio".

Ste.Cin.