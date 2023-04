Bandecchi alza il sipario "A Terni serve tutto"

Stefano Bandecchi, patron di Unicusano, presidente della Ternana Calcio e coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, ha presentato a Palazzo Spada la propria candidatura a sindaco e le quattro liste che la sostengono: Alternativa Popolare, Con Bandecchi per Terni, Terni per loro - Bandecchi sindaco, Noi con Terni-Bandecchi sindaco. "Domani (oggi, ndr) depositeremo le liste – ha detto il coordinatore cittadino di Alleanza Popolare, Riccardo Corridore - per un totale di 128 candidati". Presente alla conferenza stampa anche il presidente nazionale di Alternativa Popolare, Paolo Alli. "Il nostro obiettivo - ha sottolineato Bandecchi- è far tornare a votare tante persone, tutte quelle che andavano alle urne quando l’affluenza era intorno all’80%". Circa l’azione amministrativa: "Terni oggi ha bisogno di tutto. Ci sono cose che faremo in dodici mesi, altre in un triennio, mentre i cinque anni serviranno a ripianare i 56 milioni di debiti che gravano ancora sulle tasche dei ternani. Parliamo di 12 milioni di euro l’anno che dobbiamo accantonare, ma senza trascurare le risorse per crescere. La strada non è quella di incassare con le multe, ma vogliamo riscuotere tutti i crediti che il Comune vanta, anche impegnando a fondo il personale comunale. Poi cercheremo di far venire a Terni le aziende vere, quelle che creano occupazione, e investiremo nel turismo che è una risorsa fondamentale". "Busserò alle porte dei ternani – ha concluso _ e, se mi apriranno, stringerò loro le mani e illustrerò il nostro programma. Ci muoveremo anche con un camper"