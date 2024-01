Bandecchi ad Agorà fa infuriare il M5S:: "Linguaggio sessista"

TERNI "Da Bandecchi linguaggio violento e sessista ad Agorà". Così Dario Carotenuto, il capogruppo M5S in commissione di vigilanza Rai, sull’intervento del sindaco nella trasmissione di Rai 3. "Sefano Bandecchi - tuona Carotenuto – si è permesso di rivolgersi al conduttore della trasmissione dicendo la frase ‘la abbatta’, riferita alla nostra Anna Laura Orrico, esprimendo un linguaggio intimidatorio e violento nei confronti di una donna che è assolutamente incompatibile con il Servizio Pubblico e in generale con la civiltà del dibattito.Auspichiamo che nelle trasmissioni, soprattutto quelle del Servizio Pubblico, ci si pensi due volte prima di invitare un simile personaggio". Replica il sindaco di Terni e coordinatore nazionale di Ap: "Se non fosse gravissimo il tentativo di censura da parte del capogruppo in vigilanza Rai, Carotenuto, la sua critica mi farebbe solo sorridere. Si tenta di strumentalizzare un normale battibecco televisivo trasformandolo in un inesistente episodio di sessismo"