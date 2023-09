Banda dell’Esercito in scena all’Auditorium

Giornata storica quella di domani per la Quintana. Una giornata che segna la forte sinergia tra Ente Giostra, con la supervisione e il coordinamento del Comune, e l’Esercito. In città infatti arriverà una delle formazioni musicali più prestigiose, la Banda musicale dell’Esercito italiano che si esibirà all’Auditorium San Domenico alle 18. La Banda dell’Esercito è nata nel 1964 ed è composta da 102 elementi guidati dal direttore, il Maggiore Filippo Cangiamila. Si tratta di musicisti provenienti dalle più importanti istituzioni musicali italiane. La Banda si è esibita nei più prestigiosi teatri italiani ed esteri. L’ingresso all’evento è libero sino ad esaurimento dei posti. La giornata proseguirà alle 21.30 con la “Parata dell’Esercito con Artiglieria storica“.

La sezione storica del Reggimento di artiglieria a cavallo, accompagnata da una rappresentanza in costume composta dagli alfieri dei dieci rioni e dal gruppo musici del Rione Contrastanga, partirà dalla Caserma Gonzaga per raggiungere Piazza della Repubblica attraversando Corso Cavour. La sezione di artiglieria a cavallo dell’Esercito Italiano è erede e diretta continuatrice delle tradizioni delle “batterie a cavallo“, nate l’8 aprile del 1831 in Venaria Reale. Gli artiglieri a cavallo indossano uniformi di foggia risorgimentale e più precisamente del 1887, anno in cui si è costituito il Reggimento artiglieria a cavallo in Milano, città che, da allora, ne ospita la componente ippica. La formazione che viene schierata in occasione dell’evento di mercoledì è costituita da un Capo pezzo, comandante dell’unità, il pezzo storico attaccato a 3 pariglie e 2 coppie di serventi.