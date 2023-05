Banda aggredisce i commessi Presi due uomini e una minore Denunciata donna incinta

Banda composta da due uomini e altrettante donne, specializzata in furti nei negozi, aggredisce e ferisce due commessi e la proprietaria di un esercizio commerciale. La polizia ha arrestato i due uomini per rapina aggravata e lesioni, stesse accuse per una minorenne, anche lei arrestata e condotta in un Istituto per minori, e per l’altra donna maggiorenne coinvolta, incinta, che è stata invece denunciata. Una terza donna sarebbe riuscita a dileguarsi. Alle tre persone maggiorenni è stata contestata anche l’accusa di furto aggravato in concorso. Venerdì scorso le due giovani donne, dopo aver tentato di rubare merce in un negozio di Borgo Rivo, si erano allontanate a bordo di un’auto guidata da un uomo, della quale era stata annotata la targa. Un’ora dopo le pattuglie della polizia sono intervenute in un altro esercizio commerciale. Gli agenti hanno bloccato l’auto segnalata, ferma nel parcheggio con a bordo tre degli indagati, notando un uomo scalzo, il quarto coinvolto, che cercava di raggiungerla inseguito dai dipendenti dell’esercizio commerciale. Secondo quanto ricostruito dalla polizia raccogliendo le varie testimonianze, i componenti la banda, di etnia Roma, erano entrati nel negozio e i commessi li avevano riconosciuti, avendo già in precedenza rubato nel locale.

Il personale, che anche stavolta ha notato le ladre nascondere i prodotti sotto gli abiti, ha quindi chiamato la polizia e fermato la banda all’esterno dell’esercizio. Qui ladri e ladre hanno scagliato un tavolo in plastica sulla testa di un commesso ferendolo, quindi hanno accerchiato il collega prendendolo a calci; ferita anche la proprietaria che nel tentativo di allontanare gli aggressori era stata graffiata a braccia e mani. Nell’auto della banda la polizia ha rinvenuto merce del valore di 38mila euro: capi di abbigliamento, cosmetici e prodotti vari rubati in altri negozi. Tutta la merce è stata ricosegnata ai proprietari, che hanno presentato denuncia.

Ste. Cin.