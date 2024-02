Boato nella notte: esplode un bancomat. Rubati 14mila euro

Perugia, 6 febbraio 2024 - Un boato nella notte ha svegliato molti residenti della zona, che hanno allertato le forze dell'ordine: si è trattato dell'esplosione del bancomat della Banca di Credito Cooperativo a Sant'Andrea delle Fratte, zona industriale della città. Allertati da una segnalazione sono intervenuti i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e della Stazione di Castel del Piano insieme a personale dei Vigili del Fuoco di Perugia.

Il sopralluogo delle forze dell'ordine: nell’area ravvicinata al punto in cui è installato l’apparecchio “ATM” sono stati rinvenuti i detriti derivanti dall’esplosione dell'apparecchio, situato all’esterno dell’istituto di credito, con conseguente danneggiamento delle vicine porzioni di facciata dello stabile interessato, oltre ad alcuni danni causati all’interno degli uffici della filiale e per i quali è in corso la quantificazione.

I malviventi, che sono riusciti ad asportare 14.000 euro, nel giro di pochi minuti si sono dileguati, facendo perdere le loro tracce. Sul luogo dell’evento anche i militari Artificieri e della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo del capoluogo per eseguire le operazioni di intelligenze. Sono in corso le indagini da parte degli organi investigativi del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia.