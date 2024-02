Bambini maltrattati in classe, condannata l’insegnante. Risarcimento alle famiglie

Perugia, 13 febbraio 2024 – Avrebbe costretto una bambina a picchiare un compagno di scuola che non obbediva alla maestra. Maestra che lo avrebbe poi minacciato: "Se non fai come dico, chiamo anche l’altra compagnuccia". Un altro bambino lo avrebbe rincorso in classe per poi fingersi di essersi fatta male a causa del piccolo perché un’altra maestra e la bidella l’avevano vista. C’erano stati, poi, diversi episodi di violenza nei confronti dei bambini della materna di Colle Umberto, "colpiti con calci, schiaffi, pugni, tirando loro i capelli, lasciandoli incustoditi o privi di attenzioni, in quanto teneva i tappi alle orecchie o faceva buio in classe tenendo le tapparelle abbassate". Sono alcune delle contestazioni rivolte a un’insegnante che nel 2020 prestava servizio nella scuola alla periferia di Perugia. La donna è stata condannata a due anni di reclusione con pena sospesa. La Procura aveva chiesto una condanna a 1 anno e 6 mesi di reclusione.

I familiari dei bambini si sono costituiti parte civile con gli avvocati Michele Titoli e Andrea Castori, a cui il giudice ha riconosciuto una provvisionale di 2mila euro ciascuno e il risarcimento da stabilirsi in sede civile. Secondo quanto ricostruito dall’accusa, l’insegnante di 53 anni - assistita dall’avvocato Gennaro Esibizione – si sarebbe spesso e volentieri estraniata dalla classe, intrattenendosi con il cellulare.

Le indagini erano state condotte dai carabinieri della stazione Fortebraccio ai quali alcuni genitori si erano rivolti per sporgere denuncia, dopo aver notato nei figli alcuni comportamenti particolari. Finché qualcuno dei bambini non aveva iniziato a raccontare dei presunti anomali comportamenti dell’insegnante. I militari avevano posizionato delle telecamere dalle cui registrazione erano emerso i presunti abusi.