Bambina precipita dal quarto piano, è gravissima

Terni, 3 luglio 2023 – Una bambina di 4 anni è caduta dal quarto piano di una palazzina di via Turati, all'immediata periferia di Terni. Trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Maria, le sue condizioni vengono definite gravi e sono ovviamente sotto stretto controllo sanitario. Non si esclude un trasferimento nella notte al "Gemelli" di Roma.

Secondo i primi accertamenti svolti dalla polizia la caduta, per una decina di metri, sarebbe di tipo accidentale. L'episodio si è verificato intorno alle 20.40. La bimba, di origine nigeriana, al momento del fatto era con alcune baby-sitter, signore del palazzo a quanto pare che l'accudivano in assenza di parenti stretti. La mamma della bimba non era in casa, impegnata al lavoro.

Dalle testimonianze raccolte dagli agenti della Questura, la piccola sarebbe salita sul wc, prospiciente la finestra, per poi perdere l'equilibrio e cadere nel vuoto. Gli investigatori della polizia fino a notte fonda hanno proseguito anche con gli accertamenti tecnici per la ricostruzione della dinamica di quello che appare un fatto accidentale.

Ste.Cin.