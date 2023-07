Bimba caduta dal quarto piano, resta in prognosi riservata

Terni, 5 luglio 2023 – E' ricoverata in terapia intensiva pediatrica all'ospedale “Gemelli” di Roma (non al “Bambin Gesù” come emerso in un primo momento) la bambina di 5 anni che lunedì sera è caduta dal quarto piano di uno stabile di via Turati, a Terni.

“La piccola paziente è sedata e ventilata meccanicamente per esiti di grave trauma cranico con fratture multiple e rigonfiamento cerebrale – così il “Gemelli” – Una Tc di controllo denota una situazione immodificata rispetto alla precedente e non suggerisce indicazioni neurochirurgiche. La prognosi rimane riservata”.

La bambina, secondo la ricostruzione della polizia, è salita sul wc per poi sporgersi dalla finestra del bagno, forse per prendere qualcosa, perdendo l'equilibrio e cadendo nel vuoto per circa dieci metri.

La caduta è stata attutita dai fili e dai panni stesi nei piani sottostanti. Il fatto è ricondotto dagli investigatori a cause accidentali. In casa c'era un'amica della mamma, con la figlia, un'altra bambina.